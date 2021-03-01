Уряд Австралії створив підрозділ для боротьби із дезінформацією щодо вакцин

Уряд Австралії створив підрозділ для боротьби із дезінформацією щодо вакцин

Укрінформ
Уряд Австралії створив спеціальний підрозділ, покликаний боротися із дезінформацією, пов’язаною із COVID-вакцинацією.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

“Міністр охорони здоров’я Грег Хант розповів, що підрозділ, який спільно створили міністерство охорони здоров’я та внутрішніх справ, було “тихенько” засновано у 2020 році на тлі занепокоєнь щодо швидкого поширення неправдивої інформації про вакцинування у соціальних мережах”, - йдеться у матеріалі.

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За його словами, деякі із противників вакцинування просувають “помилкові та безвідповідальні погляди”.

“Ми не хочемо забагато поширювати певні найдурніші ідеї, натомість ми прагнемо запевнити громадськість, що боремося із цими дезінформаційними ідеями, які будь-яким чином неправдиво можуть впливати на громадську упевненість”, - наголосив Хант.

Нагадаємо: Австралія цього місяця розпочала кампанію із вакцинування населення від COVID-19.

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