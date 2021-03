У небі над Британією пролетів метеорит

Як передає Укрінформ з посиланням на UK Meteor Network, вже надійшло понад 120 повідомлень про побачене космічне тіло.

Так, вогненну кулю зняли камери спостереження, розташовані в Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших британських містах.

Відповідні ролики опубліковані в Twitter.

Ahhh so there was one down south then. East to south trajectory 17:13 28th feb i played with some filters to see if I could make out the shape pic.twitter.com/zwfhjuf0qc