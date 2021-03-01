У небі над Британією пролетів метеорит

У небі над Британією пролетів метеорит

Відео
Укрінформ
Користувачі Мережі поділилися відео, на яких знято політ метеора в небі над Британією в ніч з неділі на понеділок, 1 березня.

Як передає Укрінформ з посиланням на UK Meteor Network, вже надійшло понад 120 повідомлень про побачене космічне тіло.

Так, вогненну кулю зняли камери спостереження, розташовані в Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших британських містах.

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Відповідні ролики опубліковані в Twitter.

Нагадаємо: в січні яскравий метеор пролетів над Сіднеєм. За оцінками астрофізика, він був розміром до метра і почав руйнуватися на висоті близько 80 км.

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