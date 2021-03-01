У небі над Британією пролетів метеорит
Як передає Укрінформ з посиланням на UK Meteor Network, вже надійшло понад 120 повідомлень про побачене космічне тіло.
Так, вогненну кулю зняли камери спостереження, розташовані в Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших британських містах.
Відповідні ролики опубліковані в Twitter.
#meteorite @ProfBrianCox @GranadaReports @UKMeteorNetwork pic.twitter.com/3YhilMIDOk— kjbrox (@kjbrox1) February 28, 2021
Was so clear pic.twitter.com/WN47oW0LAi— Jill Hemingway (@JillHemingway) February 28, 2021
Ahhh so there was one down south then. East to south trajectory 17:13 28th feb i played with some filters to see if I could make out the shape pic.twitter.com/zwfhjuf0qc— bearded space viking (@AllThingsSpace2) February 28, 2021
Нагадаємо: в січні яскравий метеор пролетів над Сіднеєм. За оцінками астрофізика, він був розміром до метра і почав руйнуватися на висоті близько 80 км.