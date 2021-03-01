Microsoft дасть співробітникам $1200, аби ті не вигорали на дистанційній роботі

Компанія Microsoft запустила корпоративну програму Perks Plus для боротьби з вигоранням працівників на дистанційній роботі - їм виділять до 1200 доларів на рік, які можна витратити на деякі товари та послуги.

Про це дізналося видання Business Insider, передає Укрінформ.

Програма стала продовженням попереднього проєкту Microsoft Stay Fit, завдяки якій співробітники могли отримувати до 800 доларів на рік на здоров'я і фітнес. Однак Perks Plus дозволяє отримати більше грошей і не обмежуватися тільки цими категоріями.

Як пише видання, програма буде працювати щонайменше до 2022 року. За її умовами працівники Microsoft зможуть витратити 1200 доларів на будь-які заняття або товари, які «допоможуть їм не вигоріти на роботі». Це, зокрема, стосується освітніх курсів, всього необхідного для власних проєктів і т.д.

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Водночас не можна буде купити, наприклад, електроскутер або квиток на літак — це не вважається поліпшенням психологічного стану. Також програма не поширюється на зброю, гральні приставки та настільні ігри.

Нагадаємо: перед запровадженням карантину через коронавірус далеко не всі компанії були готові до віддаленого режиму роботи працівників. Нині ж технологічні гіганти на кшталт Google і Microsoft узагалі міркують над тим, щоб продовжити дистанційну роботу до кінця 2021 року.