«Сльозогін» та водомети: у Таїланді - сутички протестувальників і поліції

У Таїланді поліція застосувала сльозогінний газ та водомети проти протестувальників, які зібралися неподалік військової бази у Бангкоку, щоб закликати короля Маха Ваджіралонгкорна відмовитись від командування розміщеним там армійським підрозділом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Це база одного з кількох підрозділів Збройних сил країни, яку уряд прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча передав під командування королю у 2019 році.

Масовий опозиційний рух в Таїланді спалахнув минулого року, вимагаючи відставки Прайута та закликаючи до реформи монархії в країні.

Протестувальники також демонстрували підтримку протестів проти державного перевороту у М'янмі та затримання обраного керівника уряду М'янми Аун Сан Су Чжи.

Як повідомлялося, у Таїланді проходять демонстрації молоді з відкритою критикою королівської влади. У Таїланді діє суворий закон, відомий як lese majeste, який передбачає 15-річне покарання за наклеп, образу або загрозу членам королівської родини.

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Протести у Таїланді почалися минулого року спочатку як антиурядові мітинги студентів, а потім перетворилися на рух за участю широких верств суспільства.

Протестувальники вимагають змін до конституції, проведення реформ для обмеження повноважень монархії та відставки голови уряду країни Праюта Чан-Оча.

Фото: THE NATION