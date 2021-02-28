«Сльозогін» та водомети: у Таїланді - сутички протестувальників і поліції
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
Це база одного з кількох підрозділів Збройних сил країни, яку уряд прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча передав під командування королю у 2019 році.
Масовий опозиційний рух в Таїланді спалахнув минулого року, вимагаючи відставки Прайута та закликаючи до реформи монархії в країні.
Протестувальники також демонстрували підтримку протестів проти державного перевороту у М'янмі та затримання обраного керівника уряду М'янми Аун Сан Су Чжи.
Як повідомлялося, у Таїланді проходять демонстрації молоді з відкритою критикою королівської влади. У Таїланді діє суворий закон, відомий як lese majeste, який передбачає 15-річне покарання за наклеп, образу або загрозу членам королівської родини.
Протести у Таїланді почалися минулого року спочатку як антиурядові мітинги студентів, а потім перетворилися на рух за участю широких верств суспільства.
Протестувальники вимагають змін до конституції, проведення реформ для обмеження повноважень монархії та відставки голови уряду країни Праюта Чан-Оча.
Фото: THE NATION