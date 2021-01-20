У Таїланді жінку посадили на 43 роки за критику монархії

У Таїланді суд засудив колишню держслужбовицю на 43 років ув'язнення за поширення подкастів із критикою королівської влади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 65-річна Анчан Прілерт розмістила в Ютубі та Фейсбуці 29 подкастів із критикою монархії в Таїланді. Суд визнав, що вони ображають королівську владу держави.

У результаті Прілерт засудили на 87 років ув'язнення. Після того як жінка, котра віддала держслужбі 40 років, визнала провину, термін скоротили удвічі.

Читайте також: У Таїланді проти демонстрантів застосували водомети

Зазначається, що це найдовший тюремний строк у справі про образу монархії в історії Таїланду.

Як інформує агентство, у Таїланді діє суворий закон, який передбачає щонайменше 15-річне ув'язнення за наклеп, образу або загрозу членам королівської родини.