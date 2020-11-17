У Таїланді проти демонстрантів застосували водомети

У Таїланді спецпідрозділи поліції застосували водомети проти демонстрантів, які намагалися прорватися до парламенту, де законодавці у вівторок обговорювали можливі зміни до Конституції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Поліція встановила біля парламенту країни огородження з колючого дроту. З кадрів з місця події видно, як правоохоронці застосовують водомети у бік сотні мітингувальників. Демонстранти кидають у поліцейських димові шашки.

У вівторок у парламенті Таїланду законодавці обговорюють кілька пропозицій щодо способу внесення змін до Конституції.

Протестувальники вимагають змін до Конституції, проведення реформ для обмеження повноважень монархії та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.

Читайте також: У Таїланді скасували надзвичайний стан

Образа монархів Таїланду карається тюремним ув’язненням терміном до 15 років, але, за словами прем'єр-міністра країни, на початку цього року король просив, аби каральних заходів не застосовували.

Як повідомлялося, протести у Таїланді почалися три місяці тому спочатку як антиурядові мітинги студентів, а потім перетворилися на рух за участю широких верств суспільства.

Фото: Apichit Jinakul