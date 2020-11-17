У Таїланді проти демонстрантів застосували водомети
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Поліція встановила біля парламенту країни огородження з колючого дроту. З кадрів з місця події видно, як правоохоронці застосовують водомети у бік сотні мітингувальників. Демонстранти кидають у поліцейських димові шашки.
У вівторок у парламенті Таїланду законодавці обговорюють кілька пропозицій щодо способу внесення змін до Конституції.
Протестувальники вимагають змін до Конституції, проведення реформ для обмеження повноважень монархії та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.
Образа монархів Таїланду карається тюремним ув’язненням терміном до 15 років, але, за словами прем'єр-міністра країни, на початку цього року король просив, аби каральних заходів не застосовували.
Як повідомлялося, протести у Таїланді почалися три місяці тому спочатку як антиурядові мітинги студентів, а потім перетворилися на рух за участю широких верств суспільства.
Фото: Apichit Jinakul