У Сирії підірвали газопровід

У районі Дейр-Еззор, що на північному сході Сирії, вибухнув газопровід, що з'єднує місцевість Румайлані та завод у Баніясі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SOHR.

«У пустелі Абу-Хашаб на заході місцевості Дейр-Еззор вибухнув газопровід Аль-Джабса-Аль-Райян, який з'єднує район Румайлан із заводом у Баніясі», - йдеться у повідомленні.

Активісти SOHR повідомили про пожежу на газопроводі та зробили висновок про ймовірну атаку зловмисників. Вважається, що атаку могли здійснити іділівці, які діють в цій місцевості.

Як повідомляє сирійське інформаційне агентсво SANA, інцидент на газопроводі Аль-Джабса-аль-Райян підтвердив міністр нафти. Інформагентсво розповсюдило відео з місця події.

Як повідомлялося, минулого тижня в результаті авіаударів міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ в Іраку було ліквідовано сімох бойовиків.