Режим Асада знову бомбардує «зону деескалації» - правозахисники

Режим Асада відновив бомбардування «зону деескалації», атакуючи десять міст у районі Джабаль аль-Завії та Салі Аль-Габі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини SOHR.

«Сили режиму сьогодні вранці відновили свої ракетні обстріли «зони деескалації», націлившись на місцевості в Сафохені, Аль-Фатірі, Кансафрі, Флайфелі, аль-Барі, Беніні та Рувейї, що в сільської місцевості на півдні провінції Ідліб, та Анкаві, Кулайдін та периметр Аль-Зіяри в Салі Аль-Габі, що на північний захід від Хами», - повідомляє SOHR з посиланням на свої джерела.

Окрім того, над районами, які були атаковані силами режиму, помічено російські розвідувальні безпілотники.

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Це не перші атаки, в п'ятницю вранці було атаковано ще ряд населених пунтків на півдні провінції Ідліб та на північний захід від Хами.

Як повідомлялося, унаслідок пожежі на території табору для біженців аль-Холь у північно-східній Сирії загинули чотири особи, ще 18 отримали травми. У цьому таборі проживають тисячі людей, серед яких багато родичів різних бойовиків, в тому числі пов’язаних з ІДІЛ.

Фото: www.syriahr.com