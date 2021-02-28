У Мексиці бойовики розстріляли 11 осіб

У муніципалітеті Тонала штату Халіско невідомі бойовики розстріляли 11 осіб, ще 2 людей отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що штат Халіско, де у грудні було застрелено колишнього губернатора, є одним з епіцентрів боротьби з наркотрафіком у Мексиці.

Мексиканська прокуратура повідомила, що 10 чоловіків з вогнепальними пораненнями були знайдені мертвими біля будинку у місті Тонала, а всередині будівлі було виявлено тіло ще одного чоловіка.

Постраждалій жінці та юнакові було надано медичну допомогу.

Наразі невідомо, що стало причиною стрілянини.

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