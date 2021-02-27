Від Антарктиди відколовся новий гігантський айсберг
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Укрінформ
Гігантський айсберг розміром 1270 квадратних кілометрів відокремився від шельфового льодовика Бранта в Антарктиді.
Як передає Укрінформ, про це з посиланням на Антарктичну службу Великої Британії повідомляє Live Science.
Це сталося після того, як у листопаді 2020 року на шельфі утворилася велика тріщина, яка продовжувала зростати доти, доки 26 лютого вранці від льодовика не відколовся цей айсберг.
«Наші команди Антарктичної служби Великої Британії вже багато років готувалися до відколу айсберга від шельфового льодовика Бранта. Ми щодня стежимо за станом льодовика », - заявила керівник Антарктичної служби Великої Британії Джейн Френсіс, зазначивши, що айсберг може або віддалитися від континенту, або сісти на мілину поруч з льодовиком.