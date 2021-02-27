Від Антарктиди відколовся новий гігантський айсберг

Гігантський айсберг розміром 1270 квадратних кілометрів відокремився від шельфового льодовика Бранта в Антарктиді.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на Антарктичну службу Великої Британії повідомляє Live Science.

Це сталося після того, як у листопаді 2020 року на шельфі утворилася велика тріщина, яка продовжувала зростати доти, доки 26 лютого вранці від льодовика не ​​відколовся цей айсберг.

«Наші команди Антарктичної служби Великої Британії вже багато років готувалися до відколу айсберга від шельфового льодовика Бранта. Ми щодня стежимо за станом льодовика », - заявила керівник Антарктичної служби Великої Британії Джейн Френсіс, зазначивши, що айсберг може або віддалитися від континенту, або сісти на мілину поруч з льодовиком.