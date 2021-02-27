Понад 400 ув'язнених втекли з тюрми на Гаїті

Більш як 400 ув'язнених розшукують на Гаїті після їхньої втечі з в'язниці Круа-де-Букет, під час якої загинули 25 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За інформацією місцевої влади, після масової втечі з в'язниці Круа-де-Букет у четвер загинули 25 осіб, включаючи начальника в'язниці. Серед жертв були й перехожі.

Один з утікачів, впливовий лідер банди, на ім'я Арнел Джозеф, був убитий через кілька годин після втечі.

Тюрма Круа-де-Букет була відкрита в 2012 році, вона розрахована на 872 ув'язнених, проте до цієї втечі там відбували покарання понад 1500 в'язнів.