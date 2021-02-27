У Конгресі схвалили «план порятунку економіки» Байдена на $1,9 трильйона

Конгрес США схвалив план президента Джо Байдена щодо підтримки економіки під час пандемії коронавірусу на суму в 1,9 трильйона доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

План з підтримки економіки підтримали 219 конгресменів, 212 проголосували проти.

Тепер законопроєкт буде переданий на розгляд до Сенату США.

Запропонований Байденом законопроєкт передбачає виділення додаткових коштів на програму вакцинації і безпечне відкриття шкіл. Також фіндопомога передбачена малому бізнесу і американцям, які отримують менш як 75 000 доларів на рік.