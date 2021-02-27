Масові протести в Іраку: п’ятеро загиблих, десятки поранених

Під час зіткнень між протестувальниками й правоохоронцями в іракському місті Насірія, загинуло щонайменше п’ятеро людей, понад 175 отримали поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

Джерело агенції у медичній службі повідомило, що більшість смертей спричинено вогнепальними пораненнями. Серед поранених було близько 120 протестувальників й щонайменше 57 правоохоронців.

Протестувальники вимагають відставки губернатора й справедливості для мітингарів, які загинули у місті упродовж останнього року.

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Нагадаємо: нинішні заворушення у Насірії розпочалися ще в неділю, коли правоохоронці спробували розігнати протестувальників, які намагалися за допомогою каміння й коктейлів Молотова проникнути до будівлі провінційного уряду.