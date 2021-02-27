Масові протести в Іраку: п’ятеро загиблих, десятки поранених
Укрінформ
Під час зіткнень між протестувальниками й правоохоронцями в іракському місті Насірія, загинуло щонайменше п’ятеро людей, понад 175 отримали поранення.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.
Джерело агенції у медичній службі повідомило, що більшість смертей спричинено вогнепальними пораненнями. Серед поранених було близько 120 протестувальників й щонайменше 57 правоохоронців.
Протестувальники вимагають відставки губернатора й справедливості для мітингарів, які загинули у місті упродовж останнього року.
Нагадаємо: нинішні заворушення у Насірії розпочалися ще в неділю, коли правоохоронці спробували розігнати протестувальників, які намагалися за допомогою каміння й коктейлів Молотова проникнути до будівлі провінційного уряду.