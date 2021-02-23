У Іраку ліквідували сімох бойовиків ІДІЛ

Авіаудари міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ ліквідували в Іраку сімох бойовиків.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Ґрунтуючись на даних розвідки, літаки міжнародної коаліції завдали вісім ударів по позиціях ІДІЛ у важкодоступному регіоні Ваді аль-Шай на півдні провінції Кіркук... Іракські військові були відправлені до місця удару й знайшли тіла сімох бойовиків на додачу до двох поясів смертників, боєприпасів та сховків зброї”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що в гірських та важкодоступних регіонах на північ від Багдада вже кілька місяців активно діють бойовики ІДІЛ, попри регулярні військові операції, направлені на боротьбу із ними.

Загалом же безпекова ситуація в Іраку покращується з часу перемоги над ІДІЛ у 2017 році.