У Іраку ліквідували сімох бойовиків ІДІЛ
Укрінформ
Авіаудари міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ ліквідували в Іраку сімох бойовиків.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Ґрунтуючись на даних розвідки, літаки міжнародної коаліції завдали вісім ударів по позиціях ІДІЛ у важкодоступному регіоні Ваді аль-Шай на півдні провінції Кіркук... Іракські військові були відправлені до місця удару й знайшли тіла сімох бойовиків на додачу до двох поясів смертників, боєприпасів та сховків зброї”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що в гірських та важкодоступних регіонах на північ від Багдада вже кілька місяців активно діють бойовики ІДІЛ, попри регулярні військові операції, направлені на боротьбу із ними.
Загалом же безпекова ситуація в Іраку покращується з часу перемоги над ІДІЛ у 2017 році.