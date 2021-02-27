Теракт в Афганістані забрав чотири життя

Унаслідок теракту на півдні Афганістану загинуло чотири людини, ще шестеро отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа. Зазначається, що теракт відбувся у провінції Кандагар. “Бойовики здетонували нашпигований вибухівкою військовий автомобіль поблизу КПП у селищі Бабер”, - йдеться у матеріалі. Читайте також: У Кабулі сталася серія вибухів - є загиблі За словами співрозмовника агентства, усі загиблі були правоохоронцями. Нагадаємо: упродовж останніх кількох років у Кандагарі все активніше діють бойовики.