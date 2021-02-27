Теракт в Афганістані забрав чотири життя

Теракт в Афганістані забрав чотири життя

Укрінформ
Унаслідок теракту на півдні Афганістану загинуло чотири людини, ще шестеро отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що теракт відбувся у провінції Кандагар.

“Бойовики здетонували нашпигований вибухівкою військовий автомобіль поблизу КПП у селищі Бабер”, - йдеться у матеріалі.

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За словами співрозмовника агентства, усі загиблі були правоохоронцями.

Нагадаємо: упродовж останніх кількох років у Кандагарі все активніше діють бойовики.

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