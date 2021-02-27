Теракт в Афганістані забрав чотири життя
Укрінформ
Унаслідок теракту на півдні Афганістану загинуло чотири людини, ще шестеро отримали поранення.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що теракт відбувся у провінції Кандагар.
“Бойовики здетонували нашпигований вибухівкою військовий автомобіль поблизу КПП у селищі Бабер”, - йдеться у матеріалі.
За словами співрозмовника агентства, усі загиблі були правоохоронцями.
Нагадаємо: упродовж останніх кількох років у Кандагарі все активніше діють бойовики.