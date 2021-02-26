Військові Індії та Пакистану домовилися про припинення вогню

Представники армій Індії та Пакистану у спільній заяві повідомили, що домовилися про встановлення режиму припинення вогню вздовж спірного кордону в Кашмірі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Обидві сторони домовилися про суворе дотримання всіх домовленостей та припинення вогню вздовж лінії контролю та всіх інших секторів, починаючи з 25 лютого 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Індія та Пакистан підписали угоду про припинення вогню вздовж лінії розмежування в Кашмірському регіоні ще 2003 року. Проте в останні роки перемир'я регулярно порушувалося, в інцидентах гинули мирні жителі прикордонних населених пунктів.

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Кашмір довгий час був причиною напруги між двома країнами, кожна з яких претендує на весь регіон. Ситуація загострилася після того, як у серпні 2019 року Нью-Делі скасував автономію штату Джамму і Кашмір і розділив його на дві території, що управляються федеральною владою.