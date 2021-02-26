Військові Індії та Пакистану домовилися про припинення вогню
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Обидві сторони домовилися про суворе дотримання всіх домовленостей та припинення вогню вздовж лінії контролю та всіх інших секторів, починаючи з 25 лютого 2021 року», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Індія та Пакистан підписали угоду про припинення вогню вздовж лінії розмежування в Кашмірському регіоні ще 2003 року. Проте в останні роки перемир'я регулярно порушувалося, в інцидентах гинули мирні жителі прикордонних населених пунктів.
Кашмір довгий час був причиною напруги між двома країнами, кожна з яких претендує на весь регіон. Ситуація загострилася після того, як у серпні 2019 року Нью-Делі скасував автономію штату Джамму і Кашмір і розділив його на дві території, що управляються федеральною владою.