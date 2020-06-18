Індійські військові вбили чотирьох цивільних у Кашмірі

Унаслідок обстрілів індійськими військовими Кашміру, за контроль над яким сперечаються Індія та Пакистан, загинули четверо цивільних пакистанців, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на заяву Збройних сил Пакистану.

“Індійські сили ініціювали неспровоковане порушення перемир’я та обстріляли цивільне населення у секторах Нікіаль та Багсар вздовж лінії контролю, унаслідок чого загинуло четверо цивільних”, - пише Xinhua.

Зазначається, що поранену особу було доставлено до лікарні.

“Підрозділи Пакистану ефективно відповіли на індійські обстріли”, - зазначається у заяві.

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Нагадаємо: Пакистан та Індія оголосили про перемир’я вздовж лінії контролю, однак обидві сторони регулярно порушують умови режиму припинення вогню й обвинувачують у цьому одна одну.