З моря поблизу Лівії знову урятували близько 200 мігрантів
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Урятовані мігранти, серед яких жінки й діти, належали до різних африканських національностей. Їм надали допомогу та доставили до департаменту боротьби із незаконною міграцією”, - йдеться у матеріалі.
Загалом за підрахунками Міжнародної організації з міграції минулого року 323 мігранти загинули, 417 зникли безвісти й 11 891 було повернуто береговою охороною назад до Лівії під час спроби перетнути Середземне море на шляху до Європи.
Нагадаємо: з огляду на хаос, який панує у Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році, тисячі незаконних мігрантів обирають саме цю країну відправним пунктом своєї небезпечної морської подорожі до території ЄС, сподіваючись отримати в одній з країн Євросоюзу притулок.