З моря поблизу Лівії знову урятували близько 200 мігрантів

Берегова охорона Лівії урятувала з Середземного моря поблизу узбережжя країни 197 незаконних мігрантів та виявила тіла іще двох.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Урятовані мігранти, серед яких жінки й діти, належали до різних африканських національностей. Їм надали допомогу та доставили до департаменту боротьби із незаконною міграцією”, - йдеться у матеріалі.

Загалом за підрахунками Міжнародної організації з міграції минулого року 323 мігранти загинули, 417 зникли безвісти й 11 891 було повернуто береговою охороною назад до Лівії під час спроби перетнути Середземне море на шляху до Європи.

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Нагадаємо: з огляду на хаос, який панує у Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році, тисячі незаконних мігрантів обирають саме цю країну відправним пунктом своєї небезпечної морської подорожі до території ЄС, сподіваючись отримати в одній з країн Євросоюзу притулок.