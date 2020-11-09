У Тунісі почалися мирні переговори щодо Лівії

Під егідою ООН у Тунісі цього понеділка розпочалися переговори з приводу врегулювання конфлікту в Лівії – напередодні запланованих виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Виконуючий обов'язки представника ООН у Лівії Стефані Вільямс назвала це найкращою можливістю за останні 6 років припинити хаос та війну, від якої страждає ця північноафриканська країна з 2011 року.

Але вона попередила на церемонії відкриття переговорів у понеділок, що «дорога до миру не буде вимощена трояндами, і це буде непросто». Першочерговою метою на шляху повноцінного мирного врегулювання в Лівії мають стати вибори, точна дата яких ще далека від точно визначення.

До перемовин залучені 75 учасників, обраних Організацією Об'єднаних Націй для представлення низки політичних точок зору, регіональних інтересів та соціальних груп.

Як відомо, з 2014 Лівія розділена між двома угрупованнями: міжнародно визнаним Урядом національної згоди (GNA) на заході та Лівійською національною армією (LNA) Халіфи Хафтара на сході.

Однак обидві сторони включають нестабільні коаліції зі своїми інтересами, які можуть намагатися саботувати будь-яку угоду, яку вони вважають загрозою для себе.

Варто зауважити, що Халіфу Хафтара підтримує Туреччина, у той час як Уряд національної згоди – ОАЕ, Росія та Єгипет.

Фото: DPA