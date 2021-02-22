На Філіппінах через наближення шторму евакуювали десятки тисяч осіб

У кількох провінціях Філіппін влада евакуювала 51 тисячу жителів через наближення шторму "Дуцзюань".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

Шторм досягне узбережжя Філіппін 22 лютого. Водночас не виключено, що стихія ослабне до тропічної депресії до виходу на суходіл.

Відомо, що у неділю епіцентр шторму перебував на відстані 275 км на схід від міста Сурігао, яке розташоване в провінції Північний Сурігао. У той час шторм рухався на північний захід зі швидкістю 25 кілометрів на годину, а швидкість вітру досягала 22 метрів на секунду.

Нагадаємо: тайфуни та тропічні шторми регулярно відбуваються на Філіппінах із червня по грудень, забираючи сотні життів та завдаючи збитків на мільярди доларів.