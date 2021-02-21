Сербія отримала першу партію вакцин AstraZeneca

Сербія отримала першу партію вакцини AstraZeneca на додаток до трьох інших вакцин від коронавірусу, які вже використовуються в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Президент країни Александр Вучич особисто приїхав в аеропорт, щоб зустріти 150 000 доз вакцини AstraZeneca, що прибули з Індії.

Як зазначає видання, на цей момент громадянам Сербії ввели більш як 1 мільйон доз вакцини, що є одним із найбільших результатів в Європі.

Більшість сербів отримали китайські вакцини Sinopharm, далі за кількістю доз йдуть Pfizer-BioNTech і російський Sputnik V.

Як повідомлялося, за даними ресурсу Worldometers, станом на 21 лютого у світі зафіксовано 111 740 208 випадків коронавірусу, з них майже 2,5 млн летальних.