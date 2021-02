Негода у Штатах: кількість загиблих зросла до 58

Щонайменше 58 людей загинули у Сполучених Штатах внаслідок потужного снігового шторму й сильних морозів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише New York Times.

“Щонайменше 58 людей загинуло у регіонах США, які постраждали від негоди. Вони стали жертвами отруєння окисом вуглецю, ДТП, утоплень, пожеж та переохолодження”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у розпал надзвичайної ситуації близько чотирьох мільйонів жителів Техасу не мали доступу до електроенергії.

“У п’ятницю близько 165 тисяч користувачів залишалися без енергії й ще мільйони - без проточної води або змушені кип’ятити воду з-під крану”, - зауважує New York Times.

Лише упродовж трьох днів цього тижня до лікувальних закладів Техасу звернулося понад 700 людей, які отруїлися окисом вуглецю, оскільки часто люди обігрівали домівки вугіллям.

Як повідомляв Укрінформ, зимова негода цього тижня охопила більшість території США та спричинила хаос, насамперед у південних штатах.

Фото: Tamir Kalifa for The New York