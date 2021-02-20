Надзвуковий реактивний літак розбився у США, є загиблі

В американському штаті Алабама зазнав аварії надзвуковий реактивний літак NorthropT-38, загинули двоє людей, що були на його борту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Літак, який здійснював навчальний політ, розбився поблизу житлового району. Він упав недалеко від регіонального летовища Монтгомері, але не зачепив жодної споруди на землі.

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На місце аварії відразу прибули представники національної гвардії ВПС.

У США літаки NorthropT-38 Talon використовуються для навчальних місій у ВПС, а також у Військово-морських силах. У них, як правило, літають інструктор і студент-пілот.

Фото: Burt Traynor / Released