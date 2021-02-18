Помер лауреат Нобелівської премії, який винайшов дефібрилятор

У США помер відомий лікар-кардіолог Бернард Лаун, який винайшов дефібрилятор та отримав Нобелівську премію миру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Бернард Лаун помер у своєму будинку на околицях міста Бостон. Йому було 99 років.

Здоров’я Лауна, уродженця Литви, останнім часом погіршувалось через серцеву недостатність.

Він був одним із перших лікарів, який наголошував на важливості дієти та фізичних вправ для лікування захворювань серця.

У 1962 році Лаун винайшов дефібрилятор постійного струму, або кардіовертер, пристрій, що використовує електрошок, щоб змусити серце відновити нормальний ритм биття.

Лаун також був відомиим соціальним активістом, який став співзасновником організації "Міжнародні лікарі за запобігання ядерній війні" у 1980-х роках. Ця організація закликала запровадити мораторій на випробування та виробництво ядерної зброї.

Лаун був нагороджений Нобелівською премією миру 1985 року, за підвищення обізнаності про наслідки ядерної війни під час Холодної війни між США та СРСР.

Фото: brookline.com