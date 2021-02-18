Спецоперація у США: силовики вилучили 11 мільйонів підроблених медичних масок
Про це заявив міністр національної безпеки США Алехандро Майоркас, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Злочинці використовують нашу уразливість, щоби швидко заробити гроші – та ми продовжимо суворо переслідувати їх», - заявив він під час пресконференції.
За його словами, щоб виявити підробки, міністерство нацбезпеки США взаємодіяло безпосередньо з компанією 3M.
Майоркас розповів, що конфіскація підробних масок N95 відбувалося впродовж кількох тижнів у п’яти шатах. Остання партія налічувала понад один мільйон таких масок. Міністр додав, що найближчими тижнями правоохоронці вживатимуть додаткових заходів у цій справі.
Як повідомлялося, у квітні в США розпочалася операція Stolen Promise. Вона має на меті протидію шахрайству, пов’язаному із медичними засобами боротьби з пандемією COVID-19/