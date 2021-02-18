Спецоперація у США: силовики вилучили 11 мільйонів підроблених медичних масок

Федеральні агенти США виявили понад 11 мільйонів підроблених масок N95, які імітують маски для обличчя виробництва компанії 3M.

Про це заявив міністр національної безпеки США Алехандро Майоркас, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Злочинці використовують нашу уразливість, щоби швидко заробити гроші – та ми продовжимо суворо переслідувати їх», - заявив він під час пресконференції.

За його словами, щоб виявити підробки, міністерство нацбезпеки США взаємодіяло безпосередньо з компанією 3M.

Майоркас розповів, що конфіскація підробних масок N95 відбувалося впродовж кількох тижнів у п’яти шатах. Остання партія налічувала понад один мільйон таких масок. Міністр додав, що найближчими тижнями правоохоронці вживатимуть додаткових заходів у цій справі.

Як повідомлялося, у квітні в США розпочалася операція Stolen Promise. Вона має на меті протидію шахрайству, пов’язаному із медичними засобами боротьби з пандемією COVID-19/