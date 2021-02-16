В Індії автобус упав з мосту: щонайменше 40 загиблих
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Укрінформ
В Індії пасажирський автобус з’їхав з мосту в наземний водовід, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 людей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Трагедія сталася у районі Сідхі, штат Мадх'я-Прадеш. Очевидці стверджують, що водій втратив контроль над кермуванням, і автобус з'їхав з мосту.
За словами місцевих посадовців, в автобусі було близько 60 людей. Семеро осіб, зокрема й водій, змогли виплисти на берег.
Рятувальники продовжують пошукові роботи.
Влада штату вже наказала провести ретельне розслідування трагедії. Прем’єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих.
Фото: ANI