В Індії автобус упав з мосту: щонайменше 40 загиблих

В Індії пасажирський автобус з’їхав з мосту в наземний водовід, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Трагедія сталася у районі Сідхі, штат Мадх'я-Прадеш. Очевидці стверджують, що водій втратив контроль над кермуванням, і автобус з'їхав з мосту.

За словами місцевих посадовців, в автобусі було близько 60 людей. Семеро осіб, зокрема й водій, змогли виплисти на берег.

Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Влада штату вже наказала провести ретельне розслідування трагедії. Прем’єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих.

Фото: ANI