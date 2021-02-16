У Конго перекинулася баржа: 60 осіб загинули, близько 200 зникли безвісти

На річці Конго перекинулося і затонуло китобійне судно, у результаті чого понад 60 людей загинуло.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що триста осіб було врятовано, ще близько 200 зникли безвісти.

Китобойная біржа була перевантажена, на її борту знаходилося близько 700 осіб. За словами місцевих жителів, човен вдарився об скелю на схід від столиці Кіншаси під час нічного рейсу.

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Конголезький міністр з гуманітарних питань Стів Мбікайі закликав до притягнення винних в інциденті.

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