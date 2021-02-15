У зіткненнях між військовими та бойовикам в Конго загинули 11 осіб
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на мера Лубумбаші пише Сіньхуа.
“Мер Лубумбаші підтвердив цю інформацію та заявив, що серед загиблих: чотири військові, шестеро бойовиків та один цивільний. Ще кілька військовослужбовців зазнали поранень”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що бойовики в неділю напали на кілька військових об’єктів у Лубумбаші.
“Щонайменше 11 бойовиків були арештовані правоохоронцями під час операції та доставлені до військової бази для допиту. Водночас військові продовжують розшукувати інших членів угрупувань бойовиків, які переховуються серед цивільних у місті”, - стверджує Сіньхуа.
Агенція додає, що минулого року у кількох населених пунктах ДРК вбили щонайменше 20 осі бойовиків із цього угрупування.