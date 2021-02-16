За тиждень з моря поблизу Лівії урятували понад 300 мігрантів

Берегова охорона Лівії упродовж минулого тижня урятувала з Середземного моря поблизу Лівії понад 300 мігрантів.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявили у Міжнародній організації з міграції, пише Сіньхуа.

“Між 9 та 15 лютого 318 мігрантів було урятовано/перехоплено в морі та повернуто до Лівії”, - заявили у Міжнародній організації з міграції.

Загалом цього року було повернуто до Лівії 2274 мігрантів, серед яких 213 жінок та 160 дітей.

“Міжнародна організація з міграції також повідомила про 20 загиблих та 70 зниклих мігрантів на центрально-середземноморському маршруті цьогоріч”, - зазначає Сіньхуа.

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Агентство нагадує, що стан нестабільності й хаосу у Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році спонукав тисячі мігрантів обрати саме цю країну відправним пунктом своєї мандрівки через Середземне море до Європи.

Фото: АА