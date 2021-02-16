Ракетний удар по військовій базі США в Іраку: є загиблий та поранені

Унаслідок обстрілу американської військової бази у Іраку, загинула одна особа, ще шестеро отримали поранення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав речник міжнародної коаліції по боротьбі з ІДІЛ полковник Вейн Маротто.

“Попередня інформація свідчить, що коаліційні сили у Ірбілі зазнали уночі непрямих обстрілів. Загинув один цивільний підрядник, ще 5 цивільних підрядників отримали поранення, як і один військовослужбовець США”, - написав Маротто.

Він пообіцяв надати більше подробиць обстрілу незабаром.

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Зазначимо, що США використовуються термін “непрямі обстріли” для опису ракетних та мінометних ударів.

Додамо, що на півночі Іраку, де розташований Ірбіл, останнім часом панує відносний спокій, однак аеропорт Багдаду, військові бази та посольство США регулярно зазнають обстрілів.