Байден візьме участь у саміті G7 цього тижня

Президент США Джо Байден приєднається до лідерів країн G7 у п'ятницю, 19 лютого, на віртуальному саміті, де планує обговорити зусилля щодо боротьби з пандемією COVID-19 та відбудови світової економіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що це його перша зустріч із лідерами «Великої сімки» на посаді президента США.

Байден зосередиться на глобальному реагуванні на пандемію COVID-19, включно з координацією з виробництва, розповсюдження та постачання вакцини.

Крім того, президент США обговорить разом з іншими лідерами на саміті відновлення економіки, яка дуже постраждала від пандемії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив раніше, що використає віртуальну подію, щоб закликати світових лідерів до глобальної співпраці у битві проти "спільного ворога" - коронавірусу.

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Він закличе їх «спільно працювати над об'єднаним глобальним підходом до пандемій, який покладе край націоналістичній політиці та політиці розколу, що зіпсувала початкову реакцію на коронавірус».

У віртуальній зустрічі, яку організовує Велика Британія, також візьмуть участь лідери Канади, Франції, Німеччини, Японії, Європейської комісії та Європейської ради.