У Канаді зійшла вже друга смертельна лавина за два дні

Унаслідок сходження снігової лавини у суботу поблизу популярного гірськолижного курорту на заході Канади загинула одна людина.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

“45-річний чоловік загинув через сходження лавини поблизу Віслера у провінції Британська Колумбія”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що загиблий відпочивав разом із двома іншими людьми, коли на них почала рухатися снігова лавина. Намагаючись втекти від неї, вони потрапили під іншу лавину. Хоча сноубордиста було знайдено усього за 45 хвилин після того, як його засипало, він загинув від отриманих травм.

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Правоохоронці закликали відмовитися від катання поза межами трас у Віслері через нестабільність снігового покриву.

Як повідомлялось, у п’ятницю лавини накрили у цьому ж регіоні трьох людей, з яких один загинув, а двоє інших отримали травми.