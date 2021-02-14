У США зробили вже понад 50 мільйонів COVID-щеплень

Кількість щеплень проти коронавірусу, зроблених у Сполучених Штатах, перевищила 50 млн, причому 13 млн осіб отримали обидві дози вакцини.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Як зазначається, близько 37 млн ​​жителів США вже зробили принаймні одне щеплення і 13 млн осіб отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу.

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) уточнюють, що ця статистика враховує пацієнтів, щеплених вакцинами як компанії Moderna, так і BioNTech/Pfizer.

За даними американських медиків, від початку епідемії COVID-19 підтвердили більш ніж у 27,5 млн жителів США, померли від наслідків коронавірусної інфекції понад 481 тис. осіб.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі налічувалося майже 130 країн, в яких проживають 2,5 мільярда людей, де ще не зробили жодного щеплення проти COVID-19.

Фото: Belga