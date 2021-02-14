У США зробили вже понад 50 мільйонів COVID-щеплень
Укрінформ
Кількість щеплень проти коронавірусу, зроблених у Сполучених Штатах, перевищила 50 млн, причому 13 млн осіб отримали обидві дози вакцини.
Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.
Як зазначається, близько 37 млн жителів США вже зробили принаймні одне щеплення і 13 млн осіб отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу.
Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) уточнюють, що ця статистика враховує пацієнтів, щеплених вакцинами як компанії Moderna, так і BioNTech/Pfizer.
За даними американських медиків, від початку епідемії COVID-19 підтвердили більш ніж у 27,5 млн жителів США, померли від наслідків коронавірусної інфекції понад 481 тис. осіб.
Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі налічувалося майже 130 країн, в яких проживають 2,5 мільярда людей, де ще не зробили жодного щеплення проти COVID-19.
Фото: Belga