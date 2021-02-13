В Японії стався потужний землетрус

У водах неподалік Японії зафіксували потужний землетрус магнітудою 7,1. Загрози цунамі наразі немає.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Volcanodiscovery.com.

За даними сайту, епіцентр землетрусу знаходився на північному сході Японії, в районі префектури Фукусіма.

За повідомленнями японського метеорологічного агентства (JMA), унаслідок землетрусу очікуються лише незначні зміни рівня моря.

"Землетрус стався майже в тому ж самому місці, де й катастрофічний землетрус 11 березня 2011 року. Ймовірно, це міг бути пізній афтершок того землетрусу", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у березні 2011 року сталася аварія на АЕС "Фукусіма-1", коли через цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання та охолодження.

Тоді у трьох енергоблоках розплавилося паливо і пропекло захисні корпуси реакторів. Значні території Японії зазнали радіоактивного забруднення, з району розташування станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.

Катастрофа на "Фукусімі-1" стала найбільшою в історії після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.