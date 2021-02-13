Житель штату Теннессі заповів своєму псу $5 мільйонів

Американський підприємець зі штату Теннессі Білл Дорріс заповів близько 5 мільйонів доларів своєму домашньому улюбленцю собаці Лулу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Згідно із заповітом чоловіка, гроші мають бути передані в траст на ім’я бордер-колі Лулу.

Приглядати ж за 8-річною Лулу буде подруга покійного бізнесмена Марта Бертон. Їй передбачена щомісячна винагорода за догляд за собакою.

Бертон розповіла, що сім’ї в Дорріса не було і він «просто обожнював свого пса».

Також жінка сумнівається, що вони з Лулу встигнуть витратити всю суму, передбачену заповітом, та пожартувала, що вона з собакою «постараються це зробити».

Зазначається, що покійному бізнесмену належала ділянка землі біля автостради, на якій знаходиться пам’ятник армії конфедератів Натаніелю Бедфорду Форресту: доля цієї землі та пам’ятника вирішуватиметься в суді.

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images