Житель штату Теннессі заповів своєму псу $5 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Згідно із заповітом чоловіка, гроші мають бути передані в траст на ім’я бордер-колі Лулу.
Приглядати ж за 8-річною Лулу буде подруга покійного бізнесмена Марта Бертон. Їй передбачена щомісячна винагорода за догляд за собакою.
Бертон розповіла, що сім’ї в Дорріса не було і він «просто обожнював свого пса».
Також жінка сумнівається, що вони з Лулу встигнуть витратити всю суму, передбачену заповітом, та пожартувала, що вона з собакою «постараються це зробити».
Зазначається, що покійному бізнесмену належала ділянка землі біля автостради, на якій знаходиться пам’ятник армії конфедератів Натаніелю Бедфорду Форресту: доля цієї землі та пам’ятника вирішуватиметься в суді.
Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images