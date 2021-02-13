США добиватимуться екстрадиції Ассанжа

Адміністрація нового президента США Джо Байдена домагатиметься, щоб засновник організації WikiLeaks Джуліан Ассанж був екстрадований з Великої Британії до США.

Як передає Укрінформ, про це пише The New York Times.

Як зазначає видання, цього тижня правозахисники звернулися до виконувача обов'язків генерального прокурора США Монті Вілкінсона з проханням відмовитися від переслідування Ассанжа.

Вони пояснили, що справа, порушена проти Ассанжа адміністрацією попереднього президента Дональда Трампа, може створити прецедент, який становитиме серйозну загрозу для свободи преси.

Втім їх занепокоєння не поділяють в адміністрації Білого дому. "Ми продовжуємо домагатися екстрадиції", - сказав виданню представник Міністерства юстиції США.

Як повідомляв Укрінформ, опубліковані Ассанжем на платформі WikiLeaks документи були надані колишнім аналітиком розвідки США Челсі Маннінгом. У травні 2019 року Ассанж був ув'язнений на 50 тижнів за порушення умов виходу під заставу, коли він втік до посольства Еквадору в Лондоні, де потім переховувався майже сім років.

Він був заарештований 11 квітня минулого року британською поліцією, оскільки влада Еквадору скасувала рішення про надання Ассанжу громадянства країни.

Йому висунуті 18 обвинувачень, зокрема у змові з метою зламу урядових комп'ютерів та порушенні закону про шпигунство.

У Сполучених Штатах Ассанжу загрожує до 175 років в'язниці за обвинуваченням у шпигунстві.

Ассанж, який зараз перебуває у в'язниці суворого режиму у східному Лондоні, а також його прихильники заявляють, що документи, які просочилися, розкривають правопорушення військових США, а Ассанж діяв як журналіст, а не шпигун.

Серед файлів, опублікованих WikiLeaks у 2010 році, було відео про атаку гелікоптера Apache в 2007 році американськими військами у Багдаді, унаслідок чого загинули 11 осіб, серед них двоє журналістів Reuters.