У Тихому океані стався надпотужний землетрус, є загроза цунамі

Землетрус магнітудою 7,7 стався у Тихому океані поблизу групи коралових островів Луайоте.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи зафіксовано у понеділок, 10 лютого, о 15:20 за київським часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався на південному сході від Луайоте на глибині 10 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило, проте є оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого землетрус магнітудою 5,6 стався біля західного узбережжя Філіппін.