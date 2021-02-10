У Киргизстані вдруге за добу призначили нового в.о. мера столиці

Прем'єр-міністр Киргизстану Улукбек Маріпов призначив нового виконувача обов'язків мера столиці Бішкека.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє kloop.kg.

Уранці 9 лютого в.о. мера Бішкека Ермека Нургазієва представили колективу мерії. Проте призначення Нургазієва викликало невдоволення серед містян, оскільки до цього він був причетний до кількох скандалів.

За кілька годин після призначення Нургазієва на посаду очільника міста в Інстаграмі президента Садира Жапарова з'явився пост, в якому не згадується ім'я Нургазієва, але йдеться про «факти хуліганства та майнові спори».

Тоді ж у ЗМІ з'явилася новина про те, що його вже зняли з посади в.о. мера, яким він пробув менше ніж добу. Сам Нургазієв сказав, що з уряду йому ніхто не телефонував, а повідомлення про свою відставку назвав «фейком недоброзичливців».

Однак, 10 лютого прем'єр Маріпов скасував рішення про призначення Нургазієва на посаду в.о. мера Бішкека і призначив новим в.о. очільника міста колишнього повноважного представника Чуйської області Бактибека Кудайбергенова.

Сьогодні до будівлі мерії Бішкека на мітинг вийшли близько 50 осіб. Вони виступають проти призначення Кудайбергенова новим в.о. мера столиці. Замість нього присутні запропонували інших кандидатів на посаду очільника міста.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня парламент Киргизстану затвердив Улукбека Маріпова на посаду прем'єр-міністра країни.