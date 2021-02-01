У Киргизстані призначили нового прем'єра

У Киргизстані призначили нового прем'єра

Укрінформ
Парламент Киргизстану затвердив Улукбека Маріпова на посаду прем'єр-міністра країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.

Депутати парламентської коаліції одноголосно підтримали кандидатуру Маріпова на посаду глави кабміну.

Маріпов подякував депутатам за виявлену довіру й зазначив, що розуміє покладену на нього відповідальність.

За даними kloop.kg, раніше Маріпов працював помічником президента за часів правління Алмазбека Атамбаєва.

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Як повідомлялося, до Маріпова уряд Киргизстану очолював Садир Жапаров. Він склав із себе повноваження після обрання президентом. 28 січня Жапаров на церемонії в Бішкеку вступив на посаду президента країни.

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