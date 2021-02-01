У Киргизстані призначили нового прем'єра

Парламент Киргизстану затвердив Улукбека Маріпова на посаду прем'єр-міністра країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.

Депутати парламентської коаліції одноголосно підтримали кандидатуру Маріпова на посаду глави кабміну.

Маріпов подякував депутатам за виявлену довіру й зазначив, що розуміє покладену на нього відповідальність.

За даними kloop.kg, раніше Маріпов працював помічником президента за часів правління Алмазбека Атамбаєва.

Як повідомлялося, до Маріпова уряд Киргизстану очолював Садир Жапаров. Він склав із себе повноваження після обрання президентом. 28 січня Жапаров на церемонії в Бішкеку вступив на посаду президента країни.