У французькому Куршевелі розбився вертоліт: є загиблі та поранені

На французькому курорті Куршевель зазнав катастрофи цивільний вертоліт: є загиблі та поранені.

Трагедія сталася напередодні увечері, повідомляє Укрінформ із посиланням на префектуру департаменту Савойя у Твіттері.

Зазначається, що літальний апарат впав з висоти 1900 м. На його борту перебувало п'ятеро осіб. У результати інциденту двоє осіб загинули, троє отримали важкі поранення.

Про причини катастрофи поки не повідомляється.

Як повідомлялось, у грудні 2020 року у цьому гірському регіоні зазнав катастрофи рятувальний вертоліт. Тоді п'ятеро рятувальників загинули, пілот отримав важкі поранення.