У Штатах внаслідок стрілянини в клініці поранено 5 осіб

У Штатах внаслідок стрілянини в клініці поранено 5 осіб

Укрінформ
В місті Баффало, штат Міннесота сталася стрілянина у медичному закладі. В результаті інциденту  отримали поранення щонайменше п'ятеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це пише видання Star Tribune.

Жінку з трьома вогнепальними пораненнями було доставлено на машині швидкої допомоги до Північної Меморіальної лікарні охорони здоров'я в Роббінс Дейлі, куди були доставлені ще двоє постраждалих. Ще двох постраждалих доставили в шпиталю у Баффало.

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Поліція наразі вже затримала чоловіка, підозрюваного у вчиненні злочину. Розслідування триває.

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