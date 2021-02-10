У Штатах внаслідок стрілянини в клініці поранено 5 осіб

В місті Баффало, штат Міннесота сталася стрілянина у медичному закладі. В результаті інциденту отримали поранення щонайменше п'ятеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це пише видання Star Tribune.

Жінку з трьома вогнепальними пораненнями було доставлено на машині швидкої допомоги до Північної Меморіальної лікарні охорони здоров'я в Роббінс Дейлі, куди були доставлені ще двоє постраждалих. Ще двох постраждалих доставили в шпиталю у Баффало.

Поліція наразі вже затримала чоловіка, підозрюваного у вчиненні злочину. Розслідування триває.