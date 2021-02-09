Bitcoin поставив новий рекорд: курс криптовалюти перевалив за $47 тисяч

Ціна найпопулярнішої криптовалюти - біткоїна - оновила історичний максимум тричі за кілька годин, перевищивши 47 тисяч доларів.

Про це свідчать дані CoinDesk, передає Укрінформ.

Так, свого піку вартість однієї монети досягла в ніч із понеділка на вівторок, 9 лютого, і становила 47 143 долари.

При цьому загалом за останню добу криптовалюта подорожчала більш ніж на 22%.

Нагадаємо: Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Так 29 січня криптовалюта зросла на 15,7% за менш ніж 15 хвилин після того, як гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск написав твіт. «В ретроспективі це було неминуче», - написав Маск у Твітері та додав до опису своєї біографії хештег #bitcoin.