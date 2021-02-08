Греція продовжила обмеження на міжнародні авіарейси до 22 лютого

Греція продовжила обмеження на міжнародні авіарейси до 22 лютого

Укрінформ
Уряд Греції продовжив обмеження на внутрішні та міжнародні рейси до 15 лютого та 22 лютого відповідно, щоб стримати поширення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що пасажири, які летять до Греції, повинні здати ПЛР-тест за 72 години до прибуття та пройти випадкове тестування на коронавірус по прильоту. Всі іноземні мандрівники по прибуттю до Греції мають піти на семиденний карантин.

Мандрівники з Великої Британії продовжуватимуть проходити експрестест після прибуття, тоді як рейси з Туреччини залишаться призупиненими, повідомили в адміністрації цивільної авіації.

Більшість рейсів із країн, що не входять до ЄС, заборонені, за винятком 10 країн.

На внутрішніх рейсах дозволяються лише важливі подорожі.

Раніше у п'ятницю Греція посилила карантинні обмеження в деяких регіонах, включаючи Афіни, щоб зупинити поширення коронавірусу, після сплеску інфекцій в останні дні.

За новими правилами, які набули чинності в суботу і діятимуть щонайменше до 15 лютого, влада розширила на три години нічну комендантську годину у вихідні в районах з великою кількістю випадків інфекції. Починається комендантська година о 18.00 замість 21.00 у вихідні.

Греція підтвердила 163 213 випадків COVID-19 та 5951 смерть.

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Станом на ранок 8 лютого у світі з початку пандемії загалом зафіксовано 106 691 461 випадок коронавірусу, включаючи 2 327 369 летальних. При цьому число осіб, які вже одужали від хвороби, становить 78 379 930.

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