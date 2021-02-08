Греція продовжила обмеження на міжнародні авіарейси до 22 лютого

Уряд Греції продовжив обмеження на внутрішні та міжнародні рейси до 15 лютого та 22 лютого відповідно, щоб стримати поширення COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Зазначається, що пасажири, які летять до Греції, повинні здати ПЛР-тест за 72 години до прибуття та пройти випадкове тестування на коронавірус по прильоту. Всі іноземні мандрівники по прибуттю до Греції мають піти на семиденний карантин.

Мандрівники з Великої Британії продовжуватимуть проходити експрестест після прибуття, тоді як рейси з Туреччини залишаться призупиненими, повідомили в адміністрації цивільної авіації.

Більшість рейсів із країн, що не входять до ЄС, заборонені, за винятком 10 країн.

На внутрішніх рейсах дозволяються лише важливі подорожі.

Раніше у п'ятницю Греція посилила карантинні обмеження в деяких регіонах, включаючи Афіни, щоб зупинити поширення коронавірусу, після сплеску інфекцій в останні дні.

За новими правилами, які набули чинності в суботу і діятимуть щонайменше до 15 лютого, влада розширила на три години нічну комендантську годину у вихідні в районах з великою кількістю випадків інфекції. Починається комендантська година о 18.00 замість 21.00 у вихідні.

Греція підтвердила 163 213 випадків COVID-19 та 5951 смерть.

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Станом на ранок 8 лютого у світі з початку пандемії загалом зафіксовано 106 691 461 випадок коронавірусу, включаючи 2 327 369 летальних. При цьому число осіб, які вже одужали від хвороби, становить 78 379 930.