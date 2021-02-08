Влада Гаїті заявляє про невдалу спробу перевороту

У Гаїті за обвинуваченням у підготовці державного перевороту і замаху на президента затримано понад 20 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

«23 особи, в тому числі суддя верховного суду і високопоставлений офіцер поліції, арештовані в неділю за обвинуваченням у підготовці державного перевороту і замаху на президента Республіки Гаїті Жовенеля Моїза», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент Моїз подякував службам безпеки, заявивши, що метою змовників було його життя.

Опозиція вважає, що повноваження Моїза спливають 7 лютого, інформує BBC. Однак президент наполягає, що за конституцією він може перебувати на посаді ще рік.

Фото: @BuddhistLawyer