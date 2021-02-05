Невдалий держпереворот у Чорногорії: суд скасував вирок двом росіянам

Невдалий держпереворот у Чорногорії: суд скасував вирок двом росіянам

Укрінформ
Апеляційний суд Чорногорії скасував рішення суду першої інстанції у справі щодо невдалого державного перевороту 2016 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Апеляційний суд Чорногорії сьогодні скасував обвинувальний вирок двом росіянам та одинадцяти іншим особам, обвинуваченим у справі про спробу державного перевороту проти прозахідного уряду країни 2016 року та наказав здійснити перегляд справи.

Апеляційний суд заявив, що вирок попередньої інстанції 2019 року був ухвалений з порушеннями кримінального законодавства та що новий розгляд справи має відбуватися з різними головуючими суддями.

Постанова вийшла через кілька тижнів після того, як уряд, який прагне тісніших зв'язків Чорногорії із "слов'янськими союзниками", Сербією та Росією, прийшов до влади у цій балканській державі.

Серед засуджених за невдалий переворот, окрім росіян, були двоє найвищих політичних лідерів нині правлячої у Чорногорії коаліції.

У скасованому вироку зазначається, що група, організована колишніми оперативниками російської військової розвідки, хотіла скинути тоді чинний уряд, щоб перешкодити вступу Чорногорії до НАТО.

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Попередня влада Чорногорії привела країну до незалежності від Сербії у 2006 році та кинула виклик Москві, вступивши 2017 року до НАТО.

Двох громадян РФ заочно засудили у Чорногорії до 15 та 12 років ув'язнення. Решта підозрюваних отримали менші терміни покарання.

Фото: Boris Pejovic/EPA

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