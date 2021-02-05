Невдалий держпереворот у Чорногорії: суд скасував вирок двом росіянам

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Апеляційний суд Чорногорії сьогодні скасував обвинувальний вирок двом росіянам та одинадцяти іншим особам, обвинуваченим у справі про спробу державного перевороту проти прозахідного уряду країни 2016 року та наказав здійснити перегляд справи.

Апеляційний суд заявив, що вирок попередньої інстанції 2019 року був ухвалений з порушеннями кримінального законодавства та що новий розгляд справи має відбуватися з різними головуючими суддями.

Постанова вийшла через кілька тижнів після того, як уряд, який прагне тісніших зв'язків Чорногорії із "слов'янськими союзниками", Сербією та Росією, прийшов до влади у цій балканській державі.

Серед засуджених за невдалий переворот, окрім росіян, були двоє найвищих політичних лідерів нині правлячої у Чорногорії коаліції.

У скасованому вироку зазначається, що група, організована колишніми оперативниками російської військової розвідки, хотіла скинути тоді чинний уряд, щоб перешкодити вступу Чорногорії до НАТО.

Попередня влада Чорногорії привела країну до незалежності від Сербії у 2006 році та кинула виклик Москві, вступивши 2017 року до НАТО.

Двох громадян РФ заочно засудили у Чорногорії до 15 та 12 років ув'язнення. Решта підозрюваних отримали менші терміни покарання.

Фото: Boris Pejovic/EPA