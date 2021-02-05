Зливи у Південній Африці забрали 10 життів

Унаслідок проливних дощів у Південній Африці загинуло щонайменше десятеро людей, сотні залишилися без даху над головою.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Десять жителів Південної Африки загинули у провінції Мпумаланга унаслідок злив, що тривають у країні вже довше тижня”, - йдеться у матеріалі.

Наразі влада надає тимчасовий притулок та розподіляє у провінції гуманітарну допомогу на кшталт матраців, брезентів та харчових продуктів.

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Зазначається, що зливи знищують помешкання, мости та урядові будівлі, а повалені дерева заважають руху транспорту.

Боротьба зі стихією триває.

Фото: BBC