Зливи у Південній Африці забрали 10 життів
Укрінформ
Унаслідок проливних дощів у Південній Африці загинуло щонайменше десятеро людей, сотні залишилися без даху над головою.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Десять жителів Південної Африки загинули у провінції Мпумаланга унаслідок злив, що тривають у країні вже довше тижня”, - йдеться у матеріалі.
Наразі влада надає тимчасовий притулок та розподіляє у провінції гуманітарну допомогу на кшталт матраців, брезентів та харчових продуктів.
Зазначається, що зливи знищують помешкання, мости та урядові будівлі, а повалені дерева заважають руху транспорту.
Боротьба зі стихією триває.
Фото: BBC