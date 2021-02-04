Додіка допитали в справі про вивезену з Луганська українську ікону
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.
Сторона обвинувачення підкреслила, що допит відбувся в рамках справи, яка відома громадськості як «Ікона», але більше жодної інформації та подробиць про це слухання не розголошується.
Раніше прокуратура БіГ повідомляла, що активно проводиться збір доказів та допит свідків по справі. Зокрема, було заслухано посла БіГ в Росії. Також повідомлялося, що запит про міжнародну правову допомогу було направлено до компетентних установ.
Додік каже, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії, і що Україна ніколи не порушувала питання про її зникнення.
Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Сербію та РФ.
Як відомо, міністерство культури та інформаційної політики продовжує вивчати інформацію про походження ікони, подарованої російському міністру закордонних справ у Боснії та Герцеговині, і готове надіслати фахівців для проведення експертизи артефакту.
Як повідомляв Укрінформ, православна ікона українського походження, навколо якої виник скандал, коли сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував її міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, повернулась до Боснії. Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.
Російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.
14 грудня 2020 р. стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону імовірно українського походження.
17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.
21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.