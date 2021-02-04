Додіка допитали в справі про вивезену з Луганська українську ікону

Голову Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка в четвер допитали в прокуратурі цієї країни в справі про українську ікону з Луганська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Сторона обвинувачення підкреслила, що допит відбувся в рамках справи, яка відома громадськості як «Ікона», але більше жодної інформації та подробиць про це слухання не розголошується.

Фото: klix.ba

Раніше прокуратура БіГ повідомляла, що активно проводиться збір доказів та допит свідків по справі. Зокрема, було заслухано посла БіГ в Росії. Також повідомлялося, що запит про міжнародну правову допомогу було направлено до компетентних установ.

Додік каже, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії, і що Україна ніколи не порушувала питання про її зникнення.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Сербію та РФ.

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Як відомо, міністерство культури та інформаційної політики продовжує вивчати інформацію про походження ікони, подарованої російському міністру закордонних справ у Боснії та Герцеговині, і готове надіслати фахівців для проведення експертизи артефакту.

Як повідомляв Укрінформ, православна ікона українського походження, навколо якої виник скандал, коли сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував її міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, повернулась до Боснії. Боснійський посол у Москві заявив, що особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка.

Російське МЗС заявило, що повернуло посольству БіГ цю ікону для розслідування її походження за участю Інтерполу.

14 грудня 2020 р. стало відомо, що керівник президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову стародавню ікону імовірно українського походження.

17 грудня Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної ікони, подарованої Лаврову.

21 грудня Міністерство культури та інформаційної політики проаналізувало оприлюднене в ЗМІ зображення позначки на цій іконі і з'ясувало її походження. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, створеної в 1926 році при Одеському історико-археологічному музеї.