Будинок прем’єра Бельгії атакували вандали

Вандали атакували будівлю прем’єр-міністра Бельгії Александра де Кроо (Alexander de Croo) та нанесли на неї аерозольною фарбою декілька зображень свастики.

Як повідомляє Укрінформ, про це в понеділок йдеться у публікації бельгійського видання «The Brussels Times».

«Чисельні свастики, нанесені аерозольною фарбою, були виявлені цього ранку на будівлі, де проживає прем’єр-міністр Бельгії. Усього таких зображень було 7, вони були нанесені на поштову скриньку та на зовнішні поверхні будівлі у селищі Мішельбек (Michelbeke)… Речник прем’єр-міністра зазначив, що Де Кроо жалкує з приводу шкоди, що нанесена його приватному дому, і особливо з приводу того факту, що таким чином люди намагаються залякати його дітей та родину», - йдеться у публікації.

Минулої суботи неподалік цього району відбулася маніфестація одного з праворадикальних рухів Бельгії, але вона була нечисельною – в ній взяли участь близько 15 осіб, та на цей час не вдалося виявити будь-який зв'язок цієї акції із діями вандалів.

Як вже повідомляв Укрінформ, минулої неділі в Брюсселі відбулася спроба організувати несанкціоновані мітинги протестів проти обмежувальних заходів, які уряд Бельгії вживає для стримування пандемії коронавірусу. Ці акції, які відбулися поблизу трьох ключових залізничних вокзалів столиці, були припинені поліцією, при цьому, за останніми даними, більше як 450 осіб були піддані адміністративному арешту. У демонстрації протесту, яка так і не відбулася, мали взяти участь вболівальники кількох футбольних клубів Бельгії як з регіону Фландрії, так і з регіону Валлонії.

Фото: Belga