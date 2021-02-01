Ізраїль та Косово встановили дипломатичні відносини

Ізраїль та Косово 1 лютого встановили дипломатичні відносини, при цьому мусульманське Косово визнає Єрусалим ізраїльською столицею, що суперечить загальній позиції ісламських країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Times of Israel.

Зазначається, що на відповідній урочистій церемонії, яку провели у форматі Zoom з Єрусалима та Приштини, міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі і його косовська колега Меліза Харадинай-Стублла підписали спільну декларацію про встановлення відносин.

Зі свого боку Ашкеназі стверджує, що він схвалив «офіційне прохання Косова про відкриття посольства в Єрусалимі».

Рішення про взаємне визнання Косова й Ізраїлю було досягнуто у вересні 2020 року на саміті лідерів Косова і Сербії в Білому домі в присутності колишнього президента Дональда Трампа. На цій самій зустрічі офіційний Белград також погодився перемістити своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим, чого досі не зробив.

Нещодавно Туреччина закликала Косово не відкривати посольство в Єрусалимі.

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Як відомо, адміністрація Дональда Трампа визнала Єрусалим столицею Ізраїлю в кінці 2017 року і перенесла туди посольство США в травні 2018 року.

Рішення викликало критику з боку палестинців, багатьох країн з мусульманською більшістю і більшості європейських держав.

Косово – колишня сербська провінція – є частково визнаною державою. Більшість західних країн визнали незалежність Косова, але Сербія і її союзники Росія і Китай - ні.