Ізраїль та Косово встановили дипломатичні відносини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Times of Israel.
Зазначається, що на відповідній урочистій церемонії, яку провели у форматі Zoom з Єрусалима та Приштини, міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі і його косовська колега Меліза Харадинай-Стублла підписали спільну декларацію про встановлення відносин.
Зі свого боку Ашкеназі стверджує, що він схвалив «офіційне прохання Косова про відкриття посольства в Єрусалимі».
Рішення про взаємне визнання Косова й Ізраїлю було досягнуто у вересні 2020 року на саміті лідерів Косова і Сербії в Білому домі в присутності колишнього президента Дональда Трампа. На цій самій зустрічі офіційний Белград також погодився перемістити своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим, чого досі не зробив.
Нещодавно Туреччина закликала Косово не відкривати посольство в Єрусалимі.
Як відомо, адміністрація Дональда Трампа визнала Єрусалим столицею Ізраїлю в кінці 2017 року і перенесла туди посольство США в травні 2018 року.
Рішення викликало критику з боку палестинців, багатьох країн з мусульманською більшістю і більшості європейських держав.
Косово – колишня сербська провінція – є частково визнаною державою. Більшість західних країн визнали незалежність Косова, але Сербія і її союзники Росія і Китай - ні.