Польський феномен колишнього шоумена Шимона Головні

Соціологія пророкує добре політичне майбутнє для нової політичної сили

Найпопулярнішим політиком у Польщі на сьогодні є Шимон Головня – особа, яка вже не є шоуменом і журналістом, але ще не має владної посади чи навіть депутатського мандата. Його політична сила – «Польща 2050», – яка незабаром стане партією, уже зараз упевнено посідає третє місце в політичних рейтингах, поступово скорочуючи відставання від політичних важковаговиків – правоконсервативної партії «Право і Справедливість» (ПіС) та ліберальної «Громадянської коаліції» (ГК).

У чому феномен Головні та його політсили в Польщі й якими є шанси цього політика та його соратників на здобуття влади?

МОНОЛІТНА ПОЛІТИЧНА СЦЕНА

Політичний ландшафт Польщі упродовж останніх двох десятиліть дещо нагадує американські реалії: у США владу по черзі ділять демократи і республіканці, а в Польщі від 2005 року – ПіС Ярослава Качинського та «Громадянська платформа» Дональда Туска, яка після незначного політичного ліфтингу трансформувалася у «Громадянську коаліцію» його наступників.

Весь цей час інші політичні гравці лише придивляються до битви політичних гігантів. Не можна сказати, що за цей час не було спроб розбити цей політичний дуумвірат. З такими лозунгами під чергові вибори творилися нові угруповання, які обіцяли врешті-решт перервати владний марафон ПіС та ГК. Наприклад, під час парламентських виборів у 2011 році до парламенту зайшов лівий «Твій рух» Януша Палікота, а у 2015-му – радикальний рух «Kукіз’15» та ліберальна партія «Сучасна». Усі вони обіцяли змінити політичну сцену Польщі. Але зазнали фіаско: або зовсім зникли з політичного життя, або розчинилися у сильніших партіях з розгалуженими політичними структурами.

З «Польщею 2050» може вийти те саме, але необов’язково. Між вище згаданими політичними суб’єктами і рухом Головні є одна важлива відмінність: перші формувалися за кілька місяців під конкретні парламентські вибори й фактично не мали сильних політичних структур у регіонах. «Польща 2050» утворилася майже за три роки до виборів. Майбутня партія матиме час, щоб створити розгалужені політичні структури в регіонах, водночас за такий тривалий період часу можна як здобути, так і повністю втратити підтримку в суспільстві. Драйвером, який має забезпечити популярність і подальше зміцнення цієї політсили, є Шимон Головня, який на минулорічних президентських виборах ледь не увійшов до другого туру з чинним президентом Анджеєм Дудою, здобувши майже 14% (близько 2,7 млн) голосів. І поки що йому це непогано вдається.

СПРИЯТЛИВА СОЦІОЛОГІЯ

Цифри не дають збрехати: особиста підтримка в польському суспільстві Головні та «Польщі 2050» продовжує зростати. Польське суспільство, як правило, завжди демонструє найбільшу симпатію до правлячих політичних еліт, з огляду на їхню високу пізнаваність й активну присутність у ЗМІ. Тому впродовж останнього року найвищою була довіра до президента Дуди та глави уряду Матеуша Моравецького. Але приблизно з кінця осені цей тренд похитнув Головня, який не має влади, депутатського мандата й поки що навіть зареєстрованої партії. Уже третій місяць поспіль, з листопада минулого року, він лідирує за рівнем довіри населення до польських політиків. За даними центру досліджень CBOS, йому довіряють 50% поляків, при доволі низькому рівні недовіри – 21%, особливо на тлі другої за популярністю особи в цьому рейтингу. Президентові Дуді довіряють майже стільки ж (49%), але рівень недовіри – майже удвічі вищий (38%).

Високим є й рейтинг політичного угруповання Головні. Зареєстрований у серпні 2020 року рух «Польща 2050», керівництво якого в листопаді подало документи на реєстрацію політичної партії, зараз упевнено нарощує електоральну підтримку. За останнім соцопитуванням центру United Surveys, рух підтримують уже 16% поляків, що на 4% більше, ніж під час попереднього опитування в листопаді. Таке зростання особливо визначальне на тлі падіння довіри до ПіС та ГК.

У «Польщі 2050» розуміють: аби хоч якось впливати на політику, потрібно мати політичне представництво в парламенті. Ще у вересні до руху приєдналася колишня депутатка Лівиці Ганна Гіль-Пьонтек, а на минулому тижні – безпартійний сенатор Яцек Бурий та колишня депутатка ГК Йоанна Муха, яка свого часу була міністром спорту в уряді Дональда Туска. Наявність двох представників у Сеймі та одного в Сенаті вже дає право політсилі Головні мати свою парламентську групу. При цьому один сенатор при хисткій перевазі опозиційних сил над провладними в Сенаті – 51 і 49 – фактично дає рухові Головні золоту акцію. З Головнею, принаймні в Сенаті, уже мають рахуватися ліволіберальні сили, які формують більшість у верхній палаті польського парламенту.

Як провладні, так і опозиційні парламентські сили намагаються применшувати роль «Польщі 2050», що й не дивно, адже ця політсила поволі відкушує електоральний пиріг, здебільшого від ліберальної опозиції, та й від правоконсервативної більшості почасти також. Президент і уряд поки ще намагаються ігнорувати рух Головні, не запрошуючи його на широкі дискусії з приводу важливих для країни справ, як останнього разу щодо щеплення від COVID-19. Але з появою парламентської групи, яка, ймовірно, і надалі розростатиметься за рахунок політичних трансферів з лівих та ліберальних сил, третю за популярністю політичну силу навряд чи не помічатимуть.

ФЕНОМЕН ГОЛОВНІ

Фото: FB

У свої 44 роки Головня зробив блискучу кар’єру на телебаченні, чим забезпечив високу пізнаваність у польському суспільстві. Він був публіцистом багатьох популярних у Польщі видань, ведучим програм на кількох радіостанціях, директором телеканалу «Релігія», а останні понад 10 років (фактично до старту в президентській кампанії) – ведучим популярного шоу «Маю талант!» (аналог «Україна має талант») на комерційному телеканалі TVN. Він є засновником кількох благодійних організацій, які допомагають жителям бідних регіонів Африки та Азії, зокрема в Замбії, Мавританії, Руанді, Буркіна-Фасо, Сенегалі та Бангладеш, був послом доброї волі ООН. Попри те, що Головня всю свою журналістську кар’єру пов’язаний з ліберальними ЗМІ, він також є доволі привабливим для виборця з консервативними поглядами. Як католик він навіть пробував зв’язати своє життя з католицькою церквою, перебуваючи в монастирі домініканців.

Особисте життя Головні також вдало доповнювало картинку привабливого кандидата в президента Польщі. Його дружиною є пілот військового винищувача МіГ-29 Повітряних сил Польщі Урсула Бжезінська, відома вдалою аварійною посадкою літака з непрацюючими двигунами.

Власне ліберальні й водночас консервативні погляди, що, на перший погляд, мали б бути взаємовиключними, у випадку Головні вдало доповнили одне одного й дали змогу здобути широку підтримку в польському суспільстві. Як представники ліберальних поглядів, так і помірковані консерватори знаходять щось привабливе для себе, поповнюючи лави його прихильників.

Під час президентської кампанії й навіть донині він практично щодня на каналі в YouTube упродовж півгодини-години ділиться своїми поглядами на політичні події в Польщі та світі, збираючи багатотисячні перегляди. Не в останню чергу ця постійна активна присутність у соцмережах сприяє його популярності.

Ще на етапі виборчої кампанії він неодноразово висловлював свої погляди щодо співпраці Польщі з Україною. Під час президентських теледебатів він єдиний з усіх кандидатів чітко задекларував, що першу закордонну поїздку він здійснить до Києва, аби засвідчити свою підтримку сусідові й близькому партнерові в умовах російської агресії. Водночас він доволі обережно поставився до порівняння його з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначав, що насправді немає що порівнювати, адже громадсько-політичні реалії в обох країнах різні, і кожен політик мав свій шлях до популярності й політичної кар’єри.

Поки що Головні та його політичним соратникам у майбутній центристській, християнсько-демократичній партії «Польща 2050» ще далеко до успіху. Вони повинні докласти неабияких зусиль і виявити значну політичну активність, аби залишитися на плаву ще три роки до наступних парламентських виборів. Та вже зараз можна констатувати, що нове політичне угруповання й її нинішній лідер, який у майбутньому, можливо, знову боротиметься за президентське крісло, є політичними друзями України.

Юрій Банахевич, Варшава

Фото з FB Шимона Головні